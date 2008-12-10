Видеотрансляция матча «Бенфика» – «Зенит». 3:0 – Азмун забил в свои. Текстовый онлайн тоже есть

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«Зенит» на выезде играет с «Бенфикой» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга не выйдет в плей-офф турнира, если «Лион» дома победит «РБ Лейпциг». В случае ничьей в обоих матчах или поражения «Лиона» «Зенит пройдет в 1/8 финала. «Бенфика» может выйти лишь в плей-офф Лиги Европы.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Бенфика» – «Зенит» в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Бенфика Португалия – Зенит Россия 3:0 (второй тайм)
Дата проведения
10 декабря, 23.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Серви, 2:0 – 58, пенальти Пицци, 3:0 – 79, автогол Азмун.
БенфикаВлаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Томаш Тавареш, Ферру, Пицци, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Таарабт, Шикинью, Винисиус.
ЗенитКержаков, Караваев, Осорио, Дуглас Сантос, Иванович, Шатов, Ерохин (Сутормин, 65), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Азмун, Дзюба.
Предупреждения:
Дуглас Сантос (17), Габриэл (19), Оздоев (43), Ерохин (55).
Удаление:
Дуглас Сантос (56).

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