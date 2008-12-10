Видеотрансляция матча «Бенфика» – «Зенит». 3:0 – Азмун забил в свои. Текстовый онлайн тоже есть

на выезде играет с «Бенфикой» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Клуб из Санкт-Петербурга не выйдет в плей-офф турнира, если «Лион» дома победит «РБ Лейпциг». В случае ничьей в обоих матчах или поражения «Лиона» «Зенит пройдет в 1/8 финала. «Бенфика» может выйти лишь в плей-офф Лиги Европы.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Бенфика» – «Зенит» в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

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