Видеотрансляция матча «Бенфика» – «Зенит». 3:0 – Азмун забил в свои. Текстовый онлайн тоже есть

«Зенит» на выезде играет с «Бенфикой» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Клуб из Санкт-Петербурга не выйдет в плей-офф турнира, если «Лион» дома победит «РБ Лейпциг». В случае ничьей в обоих матчах или поражения «Лиона» «Зенит пройдет в 1/8 финала. «Бенфика» может выйти лишь в плей-офф Лиги Европы.
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча «Бенфика» – «Зенит» в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Эштадиу да Луш»
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Бенфика –
Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Томаш Тавареш, Ферру, Пицци, Габриэл (Самарис, 81), Серви (Сеферович, 81), Таарабт, Шикинью, Винисиус.
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Осорио, Дуглас Сантос, Иванович, Шатов, Ерохин (Сутормин, 65), Барриос, Оздоев (Смольников, 60), Азмун, Дзюба.
- Предупреждения:
- Дуглас Сантос (17), Габриэл (19), Оздоев (43), Ерохин (55).
- Удаление:
- Дуглас Сантос (56).
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