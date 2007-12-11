«Наполи» уволил Анчелотти

уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды.

«Дружеские отношения и взаимное уважение между клубом, президентом Аурелио Де Лаурентисом и остаются неизменными», – сказано в заявлении клуба.

60-летний специалист сегодня одержал победу над «Генком» в 6-м туре Лиги чемпионов (4:0) и вывел партенопейцев в 1/8 финала.

Ранее «Наполи» выдал 9-матчевую безвыигрышную серию. Команда занимает 7-е место в серии А.

Игроки «Наполи» поддержали Анчелотти после матча с «Генком»

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