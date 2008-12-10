Нападающий Артем Дзюба попробует себя в кино, рассказал режиссер фильма «Я не Дзюба» Леонид Пляскин.

«Это вечная тема – каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый. Герой фильма – обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол.

К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм», – сказал Пляскин.

Продюсер фильма Александр Голутва отметил, что Дзюба сыграет в фильме небольшую, но очень важную роль.

«Продюсеры рассчитывают получить от Фонда кино 71 млн рублей в общий бюджет фильма. Прокатчика пока нет, но, не исключено, что это будет Каро», – написал в телеграм-канале журналист Василий Конов.

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