Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у «Интера», «Ред Булл» против «Ливерпуля», «Челси» – «Лилль»

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Интером», «Ливерпуль» – с «Ред Буллом», дортмундская «Боруссия» примет «Славию», а встретится с «Лиллем».

Лига чемпионов

6-й тур

Группа E

Группа F

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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