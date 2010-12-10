Лига чемпионов. «Барселона» в гостях у «Интера», «Ред Булл» против «Ливерпуля», «Челси» – «Лилль»

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» на выезде сыграет с «Интером», «Ливерпуль» – с «Ред Буллом», дортмундская «Боруссия» примет «Славию», а «Челси» встретится с «Лиллем».
Лига чемпионов
6-й тур
Группа E
- Дата проведения
- 10 декабря, 20.55, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 10 декабря, 20.55, «Ред Булл Арена»
Группа F
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Сигнал Идуна Парк»
Группа H
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 10 декабря, 23.00, «Йохан Кройфф Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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