«Даллас» уволил Монтгомери из-за «непрофессионального поведения». Команда идет 6-й на Западе

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«Даллас» отправил в отставку главного тренера команды Джима Монтгомери.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс.

«Мы ожидаем, что все наши сотрудники будут работать честно и демонстрировать профессиональное поведение, представляя нашу организацию.

Это решение было принято из-за непрофессионального поведения, несовместимого с основными ценностями и убеждениями клуба и НХЛ», – заявил генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл.

В этом сезоне «Даллас» занимает 6-е место в таблице Западной конференции, выиграв 17 матчей и потерпев 14 поражений.

50-летний Монтгомери работал в «Далласе» с 2018 года.

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