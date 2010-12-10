«Даллас» уволил Монтгомери из-за «непрофессионального поведения». Команда идет 6-й на Западе

отправил в отставку главного тренера команды Джима Монтгомери.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Боунесс.

«Мы ожидаем, что все наши сотрудники будут работать честно и демонстрировать профессиональное поведение, представляя нашу организацию.

Это решение было принято из-за непрофессионального поведения, несовместимого с основными ценностями и убеждениями клуба и , – заявил генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл.

В этом сезоне «Даллас» занимает 6-е место в таблице Западной конференции, выиграв 17 матчей и потерпев 14 поражений.

50-летний Монтгомери работал в «Далласе» с 2018 года.