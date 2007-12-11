Семак о вылете из еврокубков: «Результат не устраивает, но это не катастрофа. Все нормально абсолютно» 🤷‍♂️

Главный тренер Сергей Семак высказался после поражения в матче 6-го тура ЛЧ с «Бенфикой (0:3), сообщает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Течение первого тайма нас устраивало, во втором тайме быстро пропустили, удаление повлияло на ход матча, было сложно рассчитывать на положительный результат.

– Что случилось после серии побед? Команда в перерыве узнала результат ?

– Результат не может расслабить, вопрос в ошибках. Мы пропустили два, остались в меньшинстве – сложно на что-то рассчитывать.

– Показалось, в первом тайме выпадал Ерохин. Согласны? Почему не заменили его раньше?

– Он хорошо помогал на стандартах. их хорошо исполняет, поэтому мы его держали. Не думаю, что стоит уделять внимание одному игроку, играла плохо вся команда.

– Разгром – заслуга «Бенфики»?

– Думаю, своими ошибками в большей степени мы виноваты. «Бенфика» знала, что нужно, какой результат их устроит. Мы дали им реализовать атакующий потенциал, дали эмоциональную возможность сыграть с таким результатом.

– Результат «Зенита» – катастрофа?

– Он нас не устраивает, но это не катастрофа. Мы понимали как будет сложно, потому что долго не играли в Лиге чемпионов. Надеюсь, в следующем году попадем сюда и будем более достойны.

– Кого сегодня не хватило больше всего? Показалось, что с началом атаки были проблемы, в том числе из-за непривычной позиции Ивановича.

– Конечно, позиция Ракицкого важна. Так же, как и другие игроки, которые работали не так хорошо с мячом. Допускали слишком много ошибок в простых ситуациях.

– Какой момент в группе стал ключевым? Эта игра? Как оцениваете все выступление в Лиге чемпионов? Катастрофа – одно из самых цензурных выражений.

– По очкам не самый плохой результат, но не хватило даже этого. Слова? Сейчас чем громче слова, тем больше внимание. Считаю, все нормально абсолютно. Есть неудовлетворение, был шанс пройти, мы расстроены. Значит, еще не готовы, ничего случайного не бывает.

– Будут скорректированы планы зимней подготовки?

– Было запланировано два сбора, теперь будет третий. Выйдем из отпуска так же, как планировалось, – сказал Семак.

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