😭«Зенит» занял последнее место в группе ЛЧ и остался без еврокубковой весны

«Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:3).

Команда Сергея Семака заняла четвертое место в группе, набрав 7 очков. У «орлов» также 7 очков, однако португальцы выше в таблице по результатам личным встреч (1:3, 3:0). «Бенфика», таким образом, выступит в Лиге Европы, «Зенит» завершил выступление в еврокубках.

Победителем группы стал «РБ Лейпциг», сыгравший в параллельном матче вничью с «Лионом» (2:2). Французский клуб благодаря набранному очку поднялся на второе место и вслед за немецким клубом вышел в плей-офф ЛЧ.

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