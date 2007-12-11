Андрей Аршавин: «При системе «осень-весна» результаты в еврокубках стали хуже. Вторая лига умерла»

Бывший полузащитник Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.

«Сторонники перехода на «осень-весна» говорили: «Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе». Оказалось, что нет.

По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату.

Как сказал Семак, прямых параллелей нет, можно играть и с отдыха, и последнюю игру, и первую. Все зависит от данного конкретного дня, и как готова команда.

Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?» – сказал Аршавин в эфире канала «Матч ТВ».

Бонусы, страховка ставок и другие подарки букмекеров – можно ли их отыграть?