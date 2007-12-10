Тягачев об отстранении России: «Человек, из-за которого все происходит, – придурок Родченков»

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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев поделился мыслями насчет решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

«Еще накануне вынесения решения я наделся, что наказание для нас не будет серьезным. Увы, наказание оказалось сверхсерьезным, это понятно даже в детском саду. Человек, из-за которого все происходит, — придурок Григорий Родченков, иначе назвать его не могу. Он не товарищ, не гражданин, а тот, кем я его назвал. Даже во времена моей работы в ОКР не было желания с ним общаться и пересекаться. В 2015 году он сбежал из страны, и вот до сих пор мы расхлебываем его деяния, а по ту сторону только и рады получать от него какую-то непонятную информацию. Для него все эти злодеяния были чисто бизнесом. Он на этом зарабатывал сам, а теперь страдает целая страна.

Накануне многие спикеры высказывались после вынесенного WADA решения об отстранении России на четыре года от крупнейших соревнований. И я полностью согласен с позицией президента РФ Владимира Путина, прекрасно понимающего все тонкости и нюансы спорта. Почему из-за провинившихся, условно говоря, в легкой атлетике, нести наказание должны спортсмены из других видов спорта? Где спортивная этика, где Олимпийская хартия? Это абсолютно непонятные вещи. 

При этом сам ОКР не имеет нареканий. Да, есть предпосылки к тому, чтобы поменять в руководстве различных ведомств людей, при которых все это случилось. Поставить новых молодых руководителей. Есть подозрение, что кое-кому не нравится новое поколение российских спортсменов, которые много выигрывают. Например, в фигурном катании мы просто блестяще выступаем в последнее время. Может, и наших девчонок отстраним от чемпионатов мира и Олимпиад? Это недопустимо. 

Я убежден, российские спортсмены должны выступать под российским флагом, петь после побед российский гимн. Мы все переживаем за наших спортсменов.

Уверен, в ближайшее время будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). Есть надежда на справедливость, на честь адвокатов, которым поручат это дело. У нас есть положительный опыт выигрышей через суд, хочется верить, что произойдет это и сейчас. Несмотря на то, что многие страны против нас, WADA против нас, мы должны справиться ради наших спортсменов.  

Может ли кто-то из них сменить гражданство ради участия в турнирах? Я не думаю, что сильные атлеты, которые росли и тренировались в России, у наших тренеров, побегут менять гражданство. До этого не дойдет, надеюсь. Слабые — могут. Но массового исхода, конечно, не будет», – сказал Тягачев. 

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