Эдгард Запашный: «Уткин, ты не мужчина. Ни разу не сказал в глаза, что я живодер»

Директор Большого московского государственного цирка ответил на слова журналиста Василия Уткина.

«Я если жму человеку руку, то чувствую мужскую ответственность. Клянусь, не понял Василия Уткина, который теперь меня называет живодером после того, как на протяжении многих-многих лет я с ним неоднократно снимался в передачах, неоднократно сидел, разговаривал за кадром.

Мы беседовали, обсуждали футбол, цирк и все остальное. Фотографировались с ним вместе, какие-то селфи вместе делали. Я их даже не хочу публиковать, это будет некрасиво с моей стороны.

И почему в один раз я вдруг стал живодером? Ты ни разу не отказался жать мне руку, ты ни разу не сказал мне в глаза, что я, оказывается, живодер.

Я, наверное, понимаю тех людей, которые действительно не относятся к Уткину как к человеку профессиональному. Знаю, что отношение к нему очень часто негативное.

Для меня сейчас это и есть определенная лакмусовая бумажка, когда я на собственном примере могу сказать: «Уткин, ты не мужчина». Мужчины так себя не ведут», — заявил Запашный.

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