👎 Оба российских клуба заняли последние места в ЛЧ. Год назад было так же

и «Локомотив» заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов.

Питерский клуб стал четвертым в группе G после того, как проиграл «Бенфике» (0:3), а «Лион сыграл вничью с «Лейпцигом» (2:2). «Зенит» набрал 7 очков в 6 матчах.

Московская команда расположилась на последним месте в группе D с 3 очками в 5 встречах. 11 декабря сыграет с «Атлетико», но даже в случае победы клуб останется на четвертой позиции.

В прошлом сезоне ЦСКА и «Локомотив» также заняли последние места в своих группах ЛЧ.

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