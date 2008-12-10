«Ливерпуль» и «Наполи» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Определились еще два участника 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.

«Ливерпуль», обыграв в гостях «Зальцбург» (2:0), вышел в плей-офф с первого места в группе Е.

«Наполи», разгромивший в 6-м туре группового этапа «Генк» (4:0), квалифицировался в следующий раунд со второго места, отстав от мерсисайдцев на одно очко.

«Зальцбург», финишировав третьим, сыграет в плей-офф Лиги Европы, «Генк» с одним очком занял последнее место.

«Ливерпуль» и «Наполи» присоединились к «ПСЖ», «Баварии», «Манчестер Сити», «Ювентусу», «Барселоне», «Реалу», «Тоттенхэму» и «Лейпцигу», которые ранее также гарантировали себе участие в 1/8 финала ЛЧ.

Бонусы, страховка ставок и другие подарки букмекеров – можно ли их отыграть?