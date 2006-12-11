«Зенит» не сыграет в плей-офф еврокубков впервые за 10 лет

«Зенит» разгромно проиграл «Бенфике» в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:3).

Команда Сергея Семака заняла последнее место в группе и не сыграет в плей-офф еврокубков следующей весной.

Для питерцев это первый подобный случай с 2009 года. В еврокубковом сезоне-2009/10 «Зенит» не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы и не пробился даже в групповой этап.

В сезонах-2010/2011, 2012/13, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 «Зенит» играл в плей-офф Лиги Европы, а в сезонах-2011/2012, 2013/2014 и 2015/2016 – в плей-офф ЛЧ.

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