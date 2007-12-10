Роман Ротенберг: «Великая «Красная машина» – это связь поколений. За счет таких примеров мальчишки идут в хоккей»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мыслями от участия в гала-матче «Связь поколений».

В игре принимали участие хоккеисты, выступавшие за сборную СССР.

«Великая «Красная машина» – это и есть связь поколений. Только за счет таких примеров мальчишки идут в хоккей.

Сегодня мы видели шестьдесят маленьких ребят, с которыми провели мастер-класс наши великие хоккеисты и игроки сборной России.

Наша команда на сегодняшний день является олимпийским чемпионом 2018 года. Благодаря таким сильным партнерам, как «Норникель» и Владимир Потанин, мы стремимся к лучшим результатам.

Хоккей – коллективный вид спорта, в котором только вместе можно достигнуть больших результатов», – сказал Ротенберг.