Совет директоров «Спартака» решил, что состав команды укомплектован

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Спартака», на котором были подведены итоги выступления команды в первой части сезона.

На заседании присутствовал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Совет директор отметил, что комплектование состава команды на данном этапе завершено после масштабной трансферной кампании минувшим летом.

Руководители «Спартака» остались довольны работой клубной академии и молодежной команды, а перед «Спартаком-2» была поставлена задача улучшить результаты и сохранить прописку в первенстве Олимп-ФНЛ.

«Спартак» в 19-м туре РПЛ проиграл «Ростову» (1:4) и ушел на зимний перерыв на 10-м месте, набрав 22 очка.

«Спартак» выдал две вспышки за год. 2019-й – сплошной кошмар, а команда давно не была на таком дне

Бонусы, страховка ставок и другие подарки букмекеров – можно ли их отыграть?

Спортивная одежда и обувь на странице Adidas купоны.