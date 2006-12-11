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    НБА. «Филадельфия» победила «Денвер», «Майами» обыграл в овертайме «Атланту» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Денвер Майами Нью-Йорк Филадельфия Портленд НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

    «Филадельфия» Эмбиида одержала победу над «Денвером» Йокича. Идущий среди лидеров на Востоке «Майами» дома играет с «Атлантой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Шарлотт – Вашингтон 114:107 (28:20, 25:28, 29:27, 32:32)
    Дата проведения
    11 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Грэм (29 + 6 передач), Розир (17 + 8 подборов + 7 передач), Бриджес (16), Вашингтон (15), Бийомбо (13 + 15 подборов) – старт; Зеллер (14 + 10 подборов), Монк (6), Кидд-Гилкрист (4), Батюм (0).
    Вашингтон
    Хачимура (18 + 12 подборов), Бил (16 + 9 передач), Смит (13), Вагнер (9), Бонга (0) – старт; Бертанс (32 + 9 подборов), Маинми (9), Чиозза (6), Браун (4 + 8 подборов), Скофилд (0).

    Филадельфия – Денвер 97:92 (26:27, 29:23, 28:26, 14:16)
    Дата проведения
    11 декабря, 04.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Эмбиид (22 + 10 подборов + 6 передач), Харрис (20 + 7 подборов), Хорфорд (11 + 9 подборов), Симмонс (7 + 9 подборов + 7 передач), Ричардсон (3) – старт; Тайбулл (13), Скотт (8), Эннис (7), Коркмаз (6), Нето (0).
    Денвер
    Бартон (26 + 7 подборов + 7 передач), Йокич (15 + 7 подборов + 11 передач), Харрис (14), Миллсэп (10), Мюррэй (0) – старт; Моррис (7), Портер (6), Бизли (5), Крэйг (4), Грант (3), Пламли (2), Эрнангомес (0).

    Майами – Атланта 135:121 OT (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18:4)
    Дата проведения
    11 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Нанн (36), Робинсон (34), Адебайо (30 + 11 подборов + 11 передач), Батлер (20 + 18 подборов + 10 передач), Ленард (4) – старт; Джонс (9 + 7 подборов), Олиник (2), Мэйкон (0), Хирро (0), Окпала (0), Силва (0).
    Атланта
    Хантер (28), Янг (21 + 9 передач), Паркер (16 + 7 подборов), Хертер (9 + 7 передач), Джонс (1) – старт; Реддиш (14 + 7 подборов), Картер (12), Лень (9), Крэбб (7), Бембри (4), Фернанду (0).

    Портленд – Нью-Йорк 115:87 (32:22, 28:19, 26:18, 29:28)
    Дата проведения
    11 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (31 + 6 передач), Уайтсайд (17 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Макколлум (11), Энтони (9), Бэйзмор (4) – старт; Саймонс (14), Трент (0), Хезоня (0 + 9 подборов), Литтл (0), Лабиссьер (0).
    Нью-Йорк
    Рэндл (15 + 7 подборов), М-с Моррис (10), Барретт (5), Ниликина (2), Гибсон (0) – старт; Портис (7 + 8 подборов), Робинсон (6), Дотсон (5), Нокс (3), Смит (2), Пэйтон (2), Трир (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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