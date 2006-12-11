НБА. «Филадельфия» победила «Денвер», «Майами» обыграл в овертайме «Атланту» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

«Филадельфия» Эмбиида одержала победу над «Денвером» Йокича. Идущий среди лидеров на Востоке дома играет с «Атлантой».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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