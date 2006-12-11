НБА. «Филадельфия» победила «Денвер», «Майами» обыграл в овертайме «Атланту» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Филадельфия» Эмбиида одержала победу над «Денвером» Йокича. Идущий среди лидеров на Востоке «Майами» дома играет с «Атлантой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Грэм (29 + 6 передач), Розир (17 + 8 подборов + 7 передач), Бриджес (16), Вашингтон (15), Бийомбо (13 + 15 подборов) – старт; Зеллер (14 + 10 подборов), Монк (6), Кидд-Гилкрист (4), Батюм (0).
- Дата проведения
- 11 декабря, 04.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (22 + 10 подборов + 6 передач), Харрис (20 + 7 подборов), Хорфорд (11 + 9 подборов), Симмонс (7 + 9 подборов + 7 передач), Ричардсон (3) – старт; Тайбулл (13), Скотт (8), Эннис (7), Коркмаз (6), Нето (0).
- Дата проведения
- 11 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Нанн (36), Робинсон (34), Адебайо (30 + 11 подборов + 11 передач), Батлер (20 + 18 подборов + 10 передач), Ленард (4) – старт; Джонс (9 + 7 подборов), Олиник (2), Мэйкон (0), Хирро (0), Окпала (0), Силва (0).
- Дата проведения
- 11 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (31 + 6 передач), Уайтсайд (17 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Макколлум (11), Энтони (9), Бэйзмор (4) – старт; Саймонс (14), Трент (0), Хезоня (0 + 9 подборов), Литтл (0), Лабиссьер (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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