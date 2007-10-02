«Тоттенхэм» уступил «Баварии» (2:7). Это крупнейшее домашнее поражение английских клубов в еврокубках

Во 2-м туре Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома был разбит «Баварией» (2:7).
Лондонцы впервые пропустили семь мячей дома. Это крупнейшее домашнее поражение английских клубов в еврокубках.
Команда Маурисио Почеттино опустилась на последнее место в группе, набрав одно очко.
«Бавария» выиграла два матча и лидирует в квартете B.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Бавария».
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 12 Сон Хын Мин, 1:1 – 15 Киммих, 1:2 – 45 Левандовски, 1:3 – 53 Гнабри, 1:4 – 55 Гнабри, 2:4 – 61, пенальти Кейн, 2:5 – 83 Гнабри, 2:6 – 87 Левандовски, 2:7 – 88 Гнабри.
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Тоттенхэм –
Льорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс (Ламела, 81), Ндомбеле (Эриксен, 64), Сиссоко, Алли (Лукас Моура, 71), Сон Хын Мин, Кейн.
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Бавария –
Нойер, Павар, Зюле, Боатенг (Мартинес, 72), Алаба (Алькантара, 46), Киммих, Толиссо, Коман (Перишич, 71), Коутиньо, Гнабри, Левандовски.