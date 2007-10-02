«Тоттенхэм» уступил «Баварии» (2:7). Это крупнейшее домашнее поражение английских клубов в еврокубках

Во 2-м туре Лиги чемпионов дома был разбит «Баварией» (2:7).

Лондонцы впервые пропустили семь мячей дома. Это крупнейшее домашнее поражение английских клубов в еврокубках.

Команда Маурисио Почеттино опустилась на последнее место в группе, набрав одно очко.

«Бавария» выиграла два матча и лидирует в квартете B.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Бавария».

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