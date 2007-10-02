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«Тоттенхэм» уступил «Баварии» (2:7). Это крупнейшее домашнее поражение английских клубов в еврокубках

Теги Бавария премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм рекорды Роберт Левандовски Сон Хын Мин Харри Кейн Серж Гнабри Йозуа Киммих Футбол

Во 2-м туре Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома был разбит «Баварией» (2:7).

Лондонцы впервые пропустили семь мячей дома. Это крупнейшее домашнее поражение английских клубов в еврокубках.

Команда Маурисио Почеттино опустилась на последнее место в группе, набрав одно очко.

«Бавария» выиграла два матча и лидирует в квартете B.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Бавария».

Тоттенхэм Англия – Бавария Германия 2:7 (1:2, 1:5)
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Сон Хын Мин, 1:1 – 15 Киммих, 1:2 – 45 Левандовски, 1:3 – 53 Гнабри, 1:4 – 55 Гнабри, 2:4 – 61, пенальти Кейн, 2:5 – 83 Гнабри, 2:6 – 87 Левандовски, 2:7 – 88 Гнабри.
ТоттенхэмЛьорис, Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс (Ламела, 81), Ндомбеле (Эриксен, 64), Сиссоко, Алли (Лукас Моура, 71), Сон Хын Мин, Кейн.
БаварияНойер, Павар, Зюле, Боатенг (Мартинес, 72), Алаба (Алькантара, 46), Киммих, Толиссо, Коман (Перишич, 71), Коутиньо, Гнабри, Левандовски.
Предупреждения:
Гнабри (25), Ндомбеле (42), Кейн (46).

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