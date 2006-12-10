Сычев объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних это холодное, взвешенное решение, для других – мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я скорее из второй категории.

Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства.

Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко.

Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается.

Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался – за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды – лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам – вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было.

Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересный, я уверен! Остаемся на связи. Ваш Дмитрий Сычев», – написал Сычев инстаграме.

За свою карьеру 36-летний игрок выступал за тамбовский , московский «Спартак», «Марсель», «Локомотив», минское «Динамо», «Окжетпес», «Волгу» и «Казанку». С Сычев стал чемпионом России в 2004-м году, дважды становился бронзовым призером турнира. Также он побеждал в Кубке России в 2007 году.

В составе сборной России игрок 47 матчей, забив 15 голов. В составе национальной команды стал бронзовым призером Евро-2008.

Последним клубом Сычев был «Пюник», за который он не провел ни одного матча.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Сычев (@dsychev11) 10 Дек 2019 в 3:52 PST

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