Панарин о прессе: «Запомнил пару российских журналистов-крысенышей. При встрече все им выскажу лично»

Форвард «Рейнджерс» рассказал о своих отношениях с журналистами.

– А как вы думаете, важно ли быть открытым к общению с прессой?

– Я думаю, это важно не только для спортсмена. Но и вообще для всей хоккейной индустрии. Все-таки это интерес болельщиков и куча всего разного.

Нужно в любом случае уважать работу прессы. И отвечать на все вопросы. Потому что ребята тоже работают. И даже если где-то задают неудобные вопросы, то надо стараться и сглаживать углы.

Но вот летом я запомнил пару крысенышей – российских журналистов, которые задавали ребятам много вопросов обо мне. «Зазнался ли Панарин» или еще глупейшие вопросы в духе, что «Вот Панарин подписал контракт, и стал другим человеком - начал высказываться о политике».

Да, я их запомнил - и по возможности скажу все, что я о них думаю. Я просто даже им пиар не хочу никакой делать, называть их фамилии. Но при встрече все скажу лично, – сказал Панарин.

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