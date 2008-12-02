Церемония вручения «Золотого мяча» начнется в 22:30 по Москве. На Sports.ru будет видеотрансляция

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига Золотой мяч Вирджил ван Дейк Футбол

В Париже сегодня состоится торжественная церемония вручения «Золотого мяча»-2019.

Фавориты – капитан «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Полный список из 30 номинантов можно изучить по ссылке.

Гала-вечер пройдет в театре Шатле и начнется в 19:00 по московскому времени, однако часть с вручениями наград стартует в 22:30. На Sports.ru можно будет следить за «Золотым мячом» благодаря видеотрансляции.

Месси, Роналду, ван Дейк, Азар и Стерлинг – среди номинантов на «Золотой мяч»

 

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