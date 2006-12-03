Жорже Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что его клиент является лучшим футболистом в истории.
«Криштиану Роналду – лучший игрок в истории, и вы знаете это!» – сказал Мендеш журналистам на церемонии вручения наград лучшим игрокам сезона Серии А.
«Золотой мяч»-2019 выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси, Роналду стал 3-м. Сам португалец не присутствовал на церемонии France Football.
Кому надо было отдать «Золотой мяч»? У авторов Sports.ru 3 разных варианта (они не сговаривались)
Игроки Ла Лиги получают «Золотой мяч» последние 11 лет. В 2008-м Роналду выиграл, выступая в АПЛ