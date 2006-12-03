Жорже Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории»

Жорже Мендеш, агент нападающего Криштиану Роналду, заявил, что его клиент является лучшим футболистом в истории.

– лучший игрок в истории, и вы знаете это!» – сказал Мендеш журналистам на церемонии вручения наград лучшим игрокам сезона Серии А.

мяч»-2019 выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси, Роналду стал 3-м. Сам португалец не присутствовал на церемонии France Football.

Кому надо было отдать «Золотой мяч»? У авторов Sports.ru 3 разных варианта (они не сговаривались)

Игроки Ла Лиги получают «Золотой мяч» последние 11 лет. В 2008-м Роналду выиграл, выступая в АПЛ