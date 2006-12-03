Жорже Мендеш: «Роналду – лучший игрок в истории»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Золотой мяч Жорже Мендеш агенты Футбол

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, заявил, что его клиент является лучшим футболистом в истории.

«Криштиану Роналду – лучший игрок в истории, и вы знаете это!» – сказал Мендеш журналистам на церемонии вручения наград лучшим игрокам сезона Серии А.

«Золотой мяч»-2019 выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси, Роналду стал 3-м. Сам португалец не присутствовал на церемонии France Football.

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