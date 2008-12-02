Хабиб открыл в Махачкале школу единоборств имени отца: «Уверен, этот зал выпустит много чемпионов»

Чемпион UFC легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился видео с открытия зала в Махачкале.
«Сегодня состоялось долгожданное открытие зала: «Академия единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова», и с этим я хочу поздравить отца, это его заслуга.
В этом зале будут сконцентрированы все виды единоборств, а условия тренировок в зале такие, о которых я даже не мечтал раньше.
На открытие прибыл глава Республики Дагестан Владимир Абдуалиевич, мэр Махачкалы Салман Дадаев, близкие друзья, одноклубники и братья.
Хочу поблагодарить всех присутствовавших за то, что приехали, уделили время и были рядом в этот день. Уверен, этот зал выпустит еще много чемпионов.
Поверьте мне, это только начало, проектов много, еще много открытий впереди», – сообщил Хабиб.
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