Хабиб открыл в Махачкале школу единоборств имени отца: «Уверен, этот зал выпустит много чемпионов»

Чемпион UFC легком весе поделился видео с открытия зала в Махачкале.

«Сегодня состоялось долгожданное открытие зала: «Академия единоборств имени , и с этим я хочу поздравить отца, это его заслуга.

В этом зале будут сконцентрированы все виды единоборств, а условия тренировок в зале такие, о которых я даже не мечтал раньше.

На открытие прибыл глава Республики Дагестан Владимир Абдуалиевич, мэр Махачкалы Салман Дадаев, близкие друзья, одноклубники и братья.

Хочу поблагодарить всех присутствовавших за то, что приехали, уделили время и были рядом в этот день. Уверен, этот зал выпустит еще много чемпионов.

Поверьте мне, это только начало, проектов много, еще много открытий впереди», – сообщил Хабиб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 2 Дек 2019 в 9:37 PST

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