Губерниев – о критике в адрес Гараничева: «Я комментатор и имею право на любую оценку любого события в гонке или вне гонки»

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему раскритиковал российского биатлониста после 29-го места в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

– Как мне объяснили, Гараничев делал силовую работу отдельно. Он выглядел тяжеловато не только во вчерашней гонке – ход просто ужасный. Я как человек, переживающий за российского спортсмена Гараничева, естественно, недоумеваю – откуда что берется?

– Отказ Гараничева общаться с мог стать поводом для этой претензии?

– Мне кажется странным обращать внимание на то, общаются с нами спортсмены или нет. Это личное дело каждого – мне совершенно пофигу, кто с кем общается. Команда ведет себя очень профессионально, претензий нет – только восхищение людьми, которые к нам приходят.

Вокруг сборной я поднимаю исключительно позитив. Если человек смотрит на солнце и видит вместо красок черноту, это не моя проблема. Это первое. Во-вторых, я комментатор и имею право на любую оценку любого события в гонке или вне гонки. Я журналист, я задаю вопросы и надеюсь получить на них ответы.

Если спортсмен выступает слабо, то, наверное, надо об этом говорить. У всех есть глаза. Мы смотрим на результат Димы Малышко и понимаем: не повезло в стрельбе, он ошибался – но функциональная готовность Малышко у меня и у тренеров сомнений не вызывает. Нужно быть объективным, точным и эмоциональным.

Спорт – индустрия развлечения для людей. Человек у телевизора хочет шоу и праздника – иначе он переключит на «Россию», Первый, ТНТ. А моя задача – чтобы люди смотрели биатлон, который я комментирую, – сказал Губерниев.

Стычка в биатлоне: Губерниеву не нравится скорость Гараничева – тот готовился отдельно, с личным фитнес-тренером

🎿 Подпишитесь на наш телеграм-канал о биатлоне – там все главные новости и результаты. А инсайды появляются раньше, чем на сайте!