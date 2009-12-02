Губерниев – о критике в адрес Гараничева: «Я комментатор и имею право на любую оценку любого события в гонке или вне гонки»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Дмитрий Губерниев Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Матч ТВ Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему раскритиковал российского биатлониста Евгения Гараничева после 29-го места в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

– Как мне объяснили, Гараничев делал силовую работу отдельно. Он выглядел тяжеловато не только во вчерашней гонке – ход просто ужасный. Я как человек, переживающий за российского спортсмена Гараничева, естественно, недоумеваю – откуда что берется?

Отказ Гараничева общаться с «Матч ТВ» мог стать поводом для этой претензии?

– Мне кажется странным обращать внимание на то, общаются с нами спортсмены или нет. Это личное дело каждого – мне совершенно пофигу, кто с кем общается. Команда ведет себя очень профессионально, претензий нет – только восхищение людьми, которые к нам приходят.

Вокруг сборной я поднимаю исключительно позитив. Если человек смотрит на солнце и видит вместо красок черноту, это не моя проблема. Это первое. Во-вторых, я комментатор и имею право на любую оценку любого события в гонке или вне гонки. Я журналист, я задаю вопросы и надеюсь получить на них ответы.

Если спортсмен выступает слабо, то, наверное, надо об этом говорить. У всех есть глаза. Мы смотрим на результат Димы Малышко и понимаем: не повезло в стрельбе, он ошибался – но функциональная готовность Малышко у меня и у тренеров сомнений не вызывает. Нужно быть объективным, точным и эмоциональным.

Спорт – индустрия развлечения для людей. Человек у телевизора хочет шоу и праздника – иначе он переключит на «Россию», Первый, ТНТ. А моя задача – чтобы люди смотрели биатлон, который я комментирую, – сказал Губерниев.

Стычка в биатлоне: Губерниеву не нравится скорость Гараничева – тот готовился отдельно, с личным фитнес-тренером

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