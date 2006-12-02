«Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 8 очков от «Локомотива» и «Краснодара», «Спартак» отстает на 20

увеличил отрыв от преследователей по итогам 18-го тура чемпионата России.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 42 очка и опережает и «Краснодар» на 8 баллов.

В топ-5 также входят (33 очка) и «Ростов» (31). «Спартак» идет восьмым с отставанием от лидера в 20 очков.

«Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером чемпионата. В 19-м туре, в пятницу, команда тренера Сергея Семака примет московское «Динамо».

Семак обыграл Тедеско прессингом и заменами. В большинстве «Спартак» был слишком предсказуем