Видеотрансляция матча ЦСКА – «Арсенал» Тула – 0:1. Текстовый онлайн есть

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В 18-м туре РПЛ ЦСКА принимает тульский «Арсенал».

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

ЦСКА – Арсенал Тула 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
2 декабря, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 52 Лесовой.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Обляков, Влашич, Кучаев (Ахметов, 57), Дзагоев, Чалов.
Арсенал ТулаШамов, Альварес, Комбаров, Беляев, Бауэр, Ткачев (Лесовой, 31), Костадинов, Горбатенко, Чаушич, Григалава, Луценко.
Предупреждение:
Комбаров (24).

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