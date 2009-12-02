Видеотрансляция матча ЦСКА – «Арсенал» Тула – 0:1. Текстовый онлайн есть

В 18-м туре РПЛ ЦСКА принимает тульский «Арсенал».
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча. Также доступна текстовая онлайн-трансляция игры.
- Дата проведения
- 2 декабря, 19.30, «ВЭБ Арена»
- Гол:
- 0:1 – 52 Лесовой.
-
ЦСКА –
Акинфеев, Дивеев, Карпов (Бийол, 67), Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Обляков, Влашич, Кучаев (Ахметов, 57), Дзагоев, Чалов.
-
Арсенал Тула –
Шамов, Альварес, Комбаров, Беляев, Бауэр, Ткачев (Лесовой, 31), Костадинов, Горбатенко, Чаушич, Григалава, Луценко.
- Предупреждение:
- Комбаров (24).