Юрий Ганус: «Если наши власти найдут виновных и предоставят аутентичную базу данных, то есть высокий шанс избежать роковых последствий»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( ) Юрий Ганус считает, что у России еще есть шанс избежать санкций за изменение базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных, тех, кто мог сделать это, что мы ведем расследование и в течение некоторого времени представим результаты, а также установленную данную аутентичную базу, то я считаю, что это довольно высокий шанс избежать таких роковых последствий. Это реально соломинка.

Когда вы меня спрашиваете, кто может принять решение и провести критические изменения, я могу сказать, что это может сделать президент», – рассказал Ганус.

«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда