Юрий Ганус: «Если наши власти найдут виновных и предоставят аутентичную базу данных, то есть высокий шанс избежать роковых последствий»

Теги допинг Владимир Путин РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Юрий Ганус Биатлон

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что у России еще есть шанс избежать санкций за изменение базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Если наши власти проведут расследование и скажут, что нашли виновных, тех, кто мог сделать это, что мы ведем расследование и в течение некоторого времени представим результаты, а также установленную данную аутентичную базу, то я считаю, что это довольно высокий шанс избежать таких роковых последствий. Это реально соломинка.

Когда вы меня спрашиваете, кто может принять решение и провести критические изменения, я могу сказать, что это может сделать президент», – рассказал Ганус.

«Наши руководители спорта дают сигнал: трэшуйте, жрите допинг, мы прикроем». Большое интервью Юрия Гануса, главы РУСАДА

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

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