Танкреди Палмери: «Роналду сидел в машине, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А»

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Журналист beIN Sports Танкреди Палмери сообщил, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил большую часть церемонии вручения наград Серии А.

«Невероятно! Криштиану Роналду сидел в своей машине [во время церемонии] до того момента, пока не пришло время получать приз лучшему игроку Серии А.

Когда время пришло, он, наконец, вышел из машины, в то время как его телохранители светили фонариками в камеры», – написал Палмери в своем твиттере.

34-летний португалец сегодня пропустил церемонию вручения «Золотого мяча».

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