Роналду вручили приз лучшего игрока Серии А-2018/19

Сегодня прошла церемония вручения призов Gran Galà del Calcio лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам сезона-2018/19 в Италии по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Лучший игрок Серии А: («Ювентус»)

Лучшие нападающие: Криштиану Роналду ( ), Дуван Сапата («Аталанта») и Фабио Куальярелла («Сампдория»)

Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич («Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта») и Николо Барелла («Кальяри», сейчас )

Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Калиду Кулибали ( ) и Александар Коларов («Рома»)

Лучший вратарь: Самир Ханданович («Интер»)

Лучшая команда:

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Лучший арбитр: Джанлука Рокки

Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали («Брешия»)

Криш опять пропускает церемонию. Сейчас он остался в отеле (но это не точно), а в прошлый раз читал книгу