Роналду вручили приз лучшего игрока Серии А-2018/19

Сегодня прошла церемония вручения призов Gran Galà del Calcio лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам сезона-2018/19 в Италии по версии Итальянской ассоциации футболистов.
Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду («Ювентус»)
Лучшие нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Дуван Сапата («Аталанта») и Фабио Куальярелла («Сампдория»)
Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич («Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта») и Николо Барелла («Кальяри», сейчас «Интер»)
Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи») и Александар Коларов («Рома»)
Лучший вратарь: Самир Ханданович («Интер»)
Лучшая команда: «Аталанта»
Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
Лучший арбитр: Джанлука Рокки
Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали («Брешия»)
Криш опять пропускает церемонию. Сейчас он остался в отеле (но это не точно), а в прошлый раз читал книгу
⚠ #UltimOra @GranGalaAIC— Sky Sport (@SkySport) December 2, 2019
🏆 #CristianoRonaldo miglior giocatore della #SerieA
➡ https://t.co/39L8cxfB0u#SkySport ⭐ #GranGalàDelCalcio #GGDC19 #AIC ⚽ pic.twitter.com/ShRNr728zz
📍 @GranGalaAIC— Sky Sport (@SkySport) December 2, 2019
✅ L’arrivo di #CristianoRonaldo
➡ https://t.co/39L8cxfB0u#SkySport ⭐ #GranGalàDelCalcio #GGDC19 #AIC ⚽ pic.twitter.com/CKB29fo7LF