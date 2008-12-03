Роналду вручили приз лучшего игрока Серии А-2018/19

Теги Интер Рома Сампдория Кальяри Аталанта Криштиану Роналду Фабио Куальярелла Ювентус Джорджо Кьеллини серия А Италия рейтинги Наполи Александар Коларов Брешия Джан Пьеро Гасперини Самир Ханданович Миралем Пьянич Джанлука Рокки Йосип Иличич Жоау Канселу Калиду Кулибали Дуван Сапата Николо Барелла Сандро Тонали Футбол

Сегодня прошла церемония вручения призов Gran Galà del Calcio лучшим футболистам, тренерам, судьям и менеджерам сезона-2018/19 в Италии по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Лучший игрок Серии А: Криштиану Роналду («Ювентус»)

Лучшие нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Дуван Сапата («Аталанта») и Фабио Куальярелла («Сампдория»)

Лучшие полузащитники: Миралем Пьянич («Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта») и Николо Барелла («Кальяри», сейчас «Интер»)

Лучшие защитники: Жоау Канселу, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи») и Александар Коларов («Рома»)

Лучший вратарь: Самир Ханданович («Интер»)

Лучшая команда: «Аталанта»

Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

Лучший арбитр: Джанлука Рокки

Лучший молодой игрок Серии Б: Сандро Тонали («Брешия»)

Криш опять пропускает церемонию. Сейчас он остался в отеле (но это не точно), а в прошлый раз читал книгу

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья