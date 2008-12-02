Заводящего с сектора «Спартака» задержали за организацию матерных кричалок в адрес Дзюбы

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Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, который заводил оскорбительные кричалки в отношении форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче в Санкт-Петербурге.

За организацию матерных выкриков он получил протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Напомним, что матчу предшествовало массовое задержание болельщиков «Спартака» в Петербурге.

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