Заводящего с сектора «Спартака» задержали за организацию матерных кричалок в адрес Дзюбы

Полиция задержала болельщика «Спартака» Валерия Бевза, который заводил оскорбительные кричалки в отношении форварда Артема Дзюбы на матче в Санкт-Петербурге.

За организацию матерных выкриков он получил протокол по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

Напомним, что матчу предшествовало массовое задержание болельщиков в Петербурге.

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