Россия согласилась с выводом WADA: муж директора Московской лаборатории внес изменения в базу до передачи экспертам

Расследование Всемирного антидопингового агентства ( ) обнаружило, что муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений вносил изменения перед передачей базы в WADA.

Евгений Мочалов работает системным администратором лаборатории, которая сейчас базируется в МГУ. В отчете комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала специальная «команда обнуления», цель которой была скрыть тот факт, что изменения производились не в ноябре 2015 года , а в декабре 2018-го – перед передачей базы в WADA.

«Более 1250 резервных файлов за 2014 и 2015 года имеют метку удаления от 29 июня 2016-го, более 450 файлов за 2016-й удалены 17 декабря 2018-го», – говорится в отчете.

17 декабря 2018 года, когда представители WADA впервые приехали в лабораторию, системный администратор Мочалов (в оригинале текста Sports Integrity Initiаtive здесь: Олег Мочалов вместо Евгений – прим. Sports.ru) сделал откат к базе данных ноября 2015 года.

Российская сторона согласилась, что Мочалов преднамеренно внес изменения в датировку базы, и объяснила это тем, что специалист перенес данные на свой личный компьютер, чтобы освободить место на диске. Однако комиссия, расследовавшая манипуляции, сочла аргумент неправдоподобным, так как жесткий диск был свободен на 93%.

Ошибка была обнаружена из-за того, что Мочалов поставил дату в формате, принятом в США: 01/08/2019 вместо 8.01.2019. Таким образом, обновленная база была датирована не январем, а августом. Комиссия также не обнаружила файлов ежедневного резервного копирования.

Последние изменения вносились 16 января 2019 года – за день до передачи данных – во время резервного копирования базы.

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры

Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?