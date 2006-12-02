Единая лига ВТБ. «Енисей» победил «Локомотив-Кубань», УНИКС играет с ЦСКА и другие матчи

В понедельник, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет подмосковные «Химки».
Казанский УНИКС дома сыграет с московским ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 декабря, 15.30, «Арена-Север»
- Енисей
- Берри (27), Хог (27 + 12 подборов), Зубчич (11), Льюис (7 + 7 передач), Комиссаров (2) – старт; Ребич (9), Захаров (7), Попов (5), Викторов (3), Гудумак (0).
- Дата проведения
- 2 декабря, 19.00, «КРК Нагорный»
- Дата проведения
- 2 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.00, «Саку Суурхалль»
Положение команд: «Химки» – 8-0, ЦСКА – 6-2, «Енисей» – 5-2, «Локомотив-Кубань» – 5-3, «Калев» – 4-4, «Зенит» – 4-4, УНИКС – 4-4, «Зелена-Гура» – 3-4, «Нижний Новгород» – 3-4, «Астана» – 3-4, «Автодор» – 2-5, «Парма» – 2-6, «Цмоки-Минск» – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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