Единая лига ВТБ. «Енисей» победил «Локомотив-Кубань», УНИКС играет с ЦСКА и другие матчи

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В понедельник, 2 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» примет подмосковные «Химки».

Казанский УНИКС дома сыграет с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Локомотив-Кубань 98:91 (30:22, 24:25, 22:18, 22:26)
Дата проведения
2 декабря, 15.30, «Арена-Север»
Онлайн матча
Енисей
Берри (27), Хог (27 + 12 подборов), Зубчич (11), Льюис (7 + 7 передач), Комиссаров (2) – старт; Ребич (9), Захаров (7), Попов (5), Викторов (3), Гудумак (0).
Локомотив-Кубань
О’Брайант (17), Деккер (13), Каммингс (7 + 5 потерь), Калниетис (5), Ивлев (0) – старт; Д.Кулагин (19), Апич (15), Кузминскас (14 + 7 подборов), Ильницкий (1).

Нижний Новгород – Химки 26:33 (2 четверть)
Дата проведения
2 декабря, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

УНИКС – ЦСКА 18:23 (2 четверть)
Дата проведения
2 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Калев – Цмоки-Минск
Дата проведения
2 декабря, 20.00, «Саку Суурхалль»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 8-0, ЦСКА – 6-2, «Енисей» – 5-2, «Локомотив-Кубань» – 5-3, «Калев» – 4-4, «Зенит» – 4-4, УНИКС – 4-4, «Зелена-Гура» – 3-4,  «Нижний Новгород» – 3-4, «Астана» – 3-4, «Автодор» – 2-5, «Парма» – 2-6, «Цмоки-Минск» – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Александр Дейнека – художник, который изображал спортсменов, чьи лица вы точно не вспомните

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