Бой Емельяненко – Кокляев стал самым успешным событием в истории РЕН ТВ

Телеканал РЕН ТВ опубликовал данные после боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева в пятницу.
«Это официально: бокс на РЕН ТВ стал самым успешным эфирным событием за всю историю канала», – говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира – с 22:40 до 01:00 по Москве – посмотрело 21,0% зрителей (Все 25-54).
Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%.
За главным боем Емельяненко против Кокляева наблюдала половина российских мужчин в возрасте 25-54 лет – канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2.
Напомним, что боец победил стронгмэна нокаутом в первом раунде.
Емельяненко нокаутировал Кокляева. Жена Михаила плакала, Александр готов бить качков дальше, а стронгмэн теперь хочет в MMA
Емельяненко – Чахкиеву: «Надевай перчатки ММА и выходи в клетку. Побью тебя»