Бой Емельяненко – Кокляев стал самым успешным событием в истории РЕН ТВ

Телеканал РЕН ТВ опубликовал данные после боя и Михаила Кокляева в пятницу.

«Это официально: бокс на РЕН ТВ стал самым успешным эфирным событием за всю историю канала», – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РЕН ТВ | Телеканал (@rentvchannel) 2 Дек 2019 в 3:41 PST

По данным Mediascope, ТВ-трансляцию главных поединков турнира – с 22:40 до 01:00 по Москве – посмотрело 21,0% зрителей (Все 25-54).

Доля среди мужчин того же возраста составила 31,2%.

За главным боем Емельяненко против Кокляева наблюдала половина российских мужчин в возрасте 25-54 лет – канал собрал среднюю долю телесмотрения 47,8% с рейтингом 7,2.

Напомним, что боец победил стронгмэна нокаутом в первом раунде.

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