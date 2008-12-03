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    НБА. «Филадельфия» обыграла «Юту», «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк» и другие результаты

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Голден Стэйт Индиана Мемфис Милуоки Нью-Йорк Филадельфия Финикс Сакраменто НБА Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

    «Филадельфия» одержала победу над «Ютой». «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Юта 103:94 (31:23, 29:19, 25:24, 18:28)
    Дата проведения
    3 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Харрис (26 + 9 подборов), Хорфорд (17 + 8 подборов), Эмбиид (16 + 11 подборов), Симмонс (14 + 8 подборов + 9 передач), Коркмаз (7) – старт; Тайбулл (9), Эннис (8), Нето (3), Скотт (3).
    Юта
    Гобер (27 + 12 подборов), Митчелл (18), Богданович (9), Конли (7 + 6 передач), О'Нил (4) – старт; Инглс (13 + 8 подборов + 8 передач), Грин (6), Ньянг (6), Мудиай (2), Брэдли (2), Экзам (0), Дэвис (0).

    Шарлотт – Финикс 104:109 (21:28, 18:31, 34:21, 31:29)
    Дата проведения
    3 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Грэм (15 + 13 передач), Розир (13 + 7 подборов), Вашингтон (11), Бийомбо (9 + 11 подборов), Бриджес (7 + 8 подборов) – старт; Марв. Уильямс (22), Зеллер (11 + 8 подборов), Бэйкон (6), Монк (6), Батюм (4).
    Финикс
    Букер (23 + 5 потерь), Убре (23), Шарич (16 + 10 подборов), Камински (12), Рубио (9 + 13 передач) – старт; Бриджес (12 + 8 подборов), Картер (6), Джером (4), К. Джонсон (4).

    Атланта – Голден Стэйт 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26)
    Дата проведения
    3 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Янг (24 + 7 передач + 7 потерь), Хантер (18), Джонс (16 + 8 подборов), Паркер (8), Бембри (5 + 8 подборов) – старт; Лень (11), Реддиш (8), Тернер (8), Картер (6), Гудвин (0), Уоллес (0), Фернанду (0).
    Голден Стэйт
    Паскалл (24 + 9 подборов + 6 передач), Беркс (15), Робинсон (6), Коули-Стайн (4), Луни (2) – старт; Боумэн (10 + 8 подборов + 5 потерь), Спеллмен (10 + 9 подборов), Крисс (8 + 6 потерь), Пул (0).

    Милуоки – Нью-Йорк 132:88 (33:15, 39:30, 28:17, 32:26)
    Дата проведения
    3 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча Статистика

    Мемфис – Индиана 104:117 (19:24, 28:33, 26:28, 31:32)
    Дата проведения
    3 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика

    Сакраменто – Чикаго 106:113 (23:22, 21:33, 30:29, 32:29)
    Дата проведения
    3 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Стартовый спорный – вечная, но бесполезная традиция НБА

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