НБА. «Филадельфия» обыграла «Юту», «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
«Филадельфия» одержала победу над «Ютой». «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Харрис (26 + 9 подборов), Хорфорд (17 + 8 подборов), Эмбиид (16 + 11 подборов), Симмонс (14 + 8 подборов + 9 передач), Коркмаз (7) – старт; Тайбулл (9), Эннис (8), Нето (3), Скотт (3).
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Грэм (15 + 13 передач), Розир (13 + 7 подборов), Вашингтон (11), Бийомбо (9 + 11 подборов), Бриджес (7 + 8 подборов) – старт; Марв. Уильямс (22), Зеллер (11 + 8 подборов), Бэйкон (6), Монк (6), Батюм (4).
- Дата проведения
- 3 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (24 + 7 передач + 7 потерь), Хантер (18), Джонс (16 + 8 подборов), Паркер (8), Бембри (5 + 8 подборов) – старт; Лень (11), Реддиш (8), Тернер (8), Картер (6), Гудвин (0), Уоллес (0), Фернанду (0).
- Дата проведения
- 3 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 3 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 3 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.