НБА. «Филадельфия» обыграла «Юту», «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Филадельфия» одержала победу над «Ютой». «Милуоки» разгромил «Нью-Йорк».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Стартовый спорный – вечная, но бесполезная традиция НБА