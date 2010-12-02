Шесть фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим, оштрафованы на тысячу рублей

Стали известны наказания задержанных болельщиков «Спартака» во время матча с «Зенитом» в молодежном первенстве (0:2).

В субботу, в конце игры, шестерых фанатов московского клуба задержали за нарушение общественного порядка.

Калининский суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать задержанных. Каждому выписан штраф – тысяча рублей.

Полиция 45 минут не выпускала фанатов «Спартака» после игры со стадиона СДЮШОР «Смена».

Утверждалось, что Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, известное как Центр «Э», задержало болельщиков красно-белых, называвших форварда «Зенита» кривоногим.

Кроме того, органами правопорядка были приняты меры в отношении фанатов «Спартака» после игры с «Зенитом» в РПЛ (0:1). Заводящего с сектора москвичей задержали за организацию матерных кричалок в адрес Дзюбы. Три болельщика арестованы на 15 суток, 19 оштрафованы на 500 рублей.

Дзюба снова назвал сектой часть болельщиков «Спартака». Вот история их сложных отношений

«Десятки людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя. А ты поехал домой ужинать». Уткин – о Дзюбе