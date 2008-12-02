Роналду не посетит вручение «Золотого мяча». Он получит приз лучшему игроку Серии А в Милане

Нападающий «Ювентуса» не посетит церемонию вручения «Золотого мяча», которая пройдет сегодня в Париже.

Узнав, что он не получит награду, Роналду решил отклонить приглашение от France Football. Скорее всего, португалец примет участие в чествовании игроков Серии А, которое пройдет практически одновременно с церемонией вручения «Золотого мяча».

В Милане Роналду получит награду лучшему игроку Серии А сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» сегодня получит 6-й «Золотой мяч» в карьере.

Sports.ru покажет церемонию вручения этой награды в прямом эфире. Трансляция начнется в 22:30.

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