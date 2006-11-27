«Локо» без еврокубков весной, «Реал», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» в плей-офф ЛЧ, Хабиб против Фергюсона и другие новости утра

1. «Локомотив» дома проиграл «Байеру» и потерял шансы на еврокубки весной (да, Лига Европы тоже мимо). Команда Юрия Семина не вышла в плей-офф еврокубков второй сезон подряд, дважды заняв 4-е место в группе Лиги чемпионов. 4 поражения в ЛЧ подряд, 1 гол в трех проигранных домашних матчах – вряд ли в «Локо» рассчитывали такой результат на старте евросезона.

Московские клубы не выходят в плей-офф ЛЧ 8 лет, а «Зенит» за это время вышел дважды и постарается сохранить шансы в сегодняшней игре с «Лионом». Для продолжения борьбы нужны победа (идеально) или ничья (терпимо). Во Франции «Зенит» взял очко, так что букмекеры настроены вполне оптимистично. Коэффициент на успех команды Семака – 2,28, а поставить на Дзюбу с парнями можно без малейшего риска: ловите фрибет 1000 рублей и заряжайте по своему усмотрению!

2. «Реал» вел 2:0, но упустил победу над «ПСЖ», «Ювентус» победил «Атлетико», «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Шахтером», «Тоттенхэм» забил 4 мяча «Олимпиакосу», а «Бавария» – 6 «Црвене Звезде».

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски завалил 4 мяча за 14 с половиной минут, сделав самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов, стал рекордсменом клуба по голам в ЛЧ и лидирует в гонке бомбардиров турнира.

«Реал», «Сити» и «Тоттенхэм» пробились в 1/8 финала ЛЧ, причем команда Пепа Гвардиолы – с 1-го места. «Бавария», «Ювентус» и «ПСЖ», оформившие выход ранее, также гарантировали себе первые места.

3. Что насчет WADA и судьбы российского спорта? Появилась информация, что в администрацию президента России вызваны руководители спортивных федераций, но пресс-секретарь Путина ее опроверг. МОК поддерживает введение жестких санкций для виновных в манипуляции с данными московской лаборатории. При этом в WADA сообщили, что с Евро-2020, видимо, проблем не будет: не тот масштаб турнира. Кроме того, сегодня Владимир Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином в Санкт-Петербурге.

4. КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Локомотив», «Магнитка» проиграла «Барысу», «Трактор» уступил ЦСКА.

5. Представители France Football приезжали в Барселону для интервью с Лео Месси. До вручения «Золотого мяча» неделя (впрочем, у Роналду тоже уже брали интервью).

6. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой против Тони Фергюсона, сообщил агент бойца. Поединок запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке.

7. 10 игроков «Ливерпуля», 7 игроков «Ман Сити» и 5 игроков «Аякса» вошли в 50 номинантов на попадание в команду года УЕФА.

8. Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров дисквалифицирован за пропуск допинг-тестов. Он завершит карьеру из-за травм.

9. Форвард «Зенита» Артем Дзюба пожаловался главе РПЛ Сергею Прядкину на оскорбления фанатов на игре с Сан-Марино.

10. НХЛ. «Бостон» забросил 8 шайб «Монреалю», «Чикаго» всухую победил «Даллас».

11. НБА. «Клипперс» обыграли в гостях «Даллас», «Денвер» был сильнее «Вашингтона».

12. Экс-форвард «Амура» Аким Алиу обвинил тренера «Калгари» Билла Питерса в расизме. Клуб ведет расследование и опроверг появившуюся информацию об увольнении тренера.

13. Юрген Клопп – лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS. Фернанду Сантуш – лучший тренер сборных, а Станислав Черчесов не включен в рейтинг.

14. Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может вернуться в Россию: он интересен «Рубину» и «Динамо».

Цитаты дня.

Фетисов о рекомендациях WADA: «Мы самая опозорившаяся страна в истории спорта, мировое сообщество настроено радикально»

Юрист Михаил Прокопец: «ФИФА должна выполнять указания WADA. На мой взгляд, УЕФА тоже. Решение исполкома затронет и футбол»

Медведев о «Вашингтоне» в России: «Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи»

Семин о 0:2 с «Байером»: «Локомотивского духа не было! Я извиняюсь за этот матч»

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».