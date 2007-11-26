Путин завтра встретится с президентом УЕФА Чеферином в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин завтра, 27 ноября, посетит Санкт-Петербург.

Помимо остальных мероприятий, у него намечена встреча с президентом УЕФА Александром Чеферином.

Встреча произойдет на фоне решения комитета соответствия WADA порекомендовать исполкому организации отстранить Россию на 4 года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить РФ права проведения крупных турниров.

В частности, под угрозой находятся матчи группового этапа Евро-2020, которые должны пройти в Санкт-Петербурге.

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