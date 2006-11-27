«Локомотив» не вышел в плей-офф еврокубков второй сезон подряд, дважды заняв 4-е место в ЛЧ

проиграл «Байеру» (0:2) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Московский клуб досрочно занял четвертое место в группе. У «Локомотива» 3 очка, у «Байера» – 6 и преимущество по личным встречам (1:2, 2:0).

Таким образом, железнодорожники потеряли шансы не только на плей-офф Лиги чемпионов, но и на плей-офф .

Команда Юрия Семина второй год подряд не выходит из группы в еврокубках. В минувшем сезоне «Локомотив» также был четвертым в группе Лиги чемпионов, где играли «Порту», «Шальке» и «Галатасарай».

В сезоне-2017/18 «Локомотив» играл в 1/8 финала Лиги Европы, где крупно уступил «Атлетико» (0:3, 1:5).

На Sports.ru можно было следить за матчем «Локомотив» – «Байер» по текстовой онлайн-трансляции.

Атмосфера на матче «Локо» – ❤️💚: завораживающий гимн ЛЧ и огромный баннер «В атаку!»

Гол «Байера» максимально нелогичен. До этого «Локо» мог забить дважды

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