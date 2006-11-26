В администрацию президента России вызваны руководители спортивных федераций («Чемпионат»)

Теги допинг Владимир Путин сборная России WADA сборная России РУСАДА Олимпиада-2020 Лыжи

В администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол, на который вызваны руководители спортивных федераций.

На встрече будут обсуждаться вопросы о возможном введении исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) жестких санкций в отношении российского спорта. 

Накануне стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия, а также отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях под национальным флагом и гимном на четыре года.

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