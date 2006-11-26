В администрацию президента России вызваны руководители спортивных федераций («Чемпионат»)

В администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол, на который вызваны руководители спортивных федераций.
На встрече будут обсуждаться вопросы о возможном введении исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA) жестких санкций в отношении российского спорта.
Накануне стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия, а также отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях под национальным флагом и гимном на четыре года.
Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры
Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы