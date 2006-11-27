Московские клубы не выходят в плей-офф ЛЧ 8 лет, «Зенит» за это время вышел дважды

занял четвертое место в группе D Лиги чемпионов и не вышел в плей-офф еврокубков второй год подряд.

Таким образом, московские клубы не выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов с 2011 года. Тогда ЦСКА занял второе место в группе.

Затем ЦСКА четыре раза занимал четвертое место и один раз третье. был четвертым и третьим, а «Локомотив» два года подряд остается последним в своем квартете.

за это время вышел в плей-офф Лиги чемпионов дважды – в 2013-м и 2015-м. Также петербуржцы выходили в 1/8 финала в 2011-м, вместе с ЦСКА.

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