МОК поддерживает введение жестких санкций для виновных в манипуляции с данными московской лаборатории

Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает самые строгие санкции в отношении всех ответственных за манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МОК.

вновь обращается к российским властям с просьбой предоставить аутентичные данные (московской лаборатории). Предоставление подлинных данных позволит наказать виновных и защитить тех, кто не виноват. Только таким образом можно защитить от подозрений новое поколение чистых российских спортсменов.

МОК подчеркивает: виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности нарушения, и приветствует санкции в отношении российских чиновников.

Учитывая серьезность манипуляций, МОК призывает передать все документы в Совет Европы и ЮНЕСКО и предпринимать дальнейшие действия в соответствии с Антидопинговой конвенцией Совета Европы и Международной конвенцией ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте», – говорится в заявлении МОК.

Также МОК поддержал идею WADA разрешить выступать на международных соревнованиях чистым российским спортсменам.

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