Клопп – лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

Опубликован рейтинг лучших клубных тренеров в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики ( )

Победителем голосования стал главный тренер «Ливерпуля» , набравший 369 баллов. Английский клуб под руководством 52-летнего специалиста в этом году стал победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии по итогам сезона-2018/19.

Второе место занял главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. стал чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии.

На третьем месте в рейтинге расположился Эрик Тен Хаг ( ), команда выиграла чемпионат и Кубок Голландии, а также дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов.

1. Юрген Клопп ( ) – 369

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 100

3. Эрик тен Хаг («Аякс») – 82

4. Маурисио Почеттино ( ) – 43

5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 32

6. Маурицио Сарри («Челси» и ) – 16

7. Жорже Жезуш («Фламенго») – 10

8. Диего Симеоне ( ) – 8

9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 7

10. Эрнесто Вальверде ( ) – 6.

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