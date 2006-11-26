Клопп – лучший клубный тренер 2019 года по версии IFFHS

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Опубликован рейтинг лучших клубных тренеров в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS)

Победителем голосования стал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, набравший 369 баллов. Английский клуб под руководством 52-летнего специалиста в этом году стал победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии по итогам сезона-2018/19.  

Второе место занял главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. «Ман Сити» стал чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии.

На третьем месте в рейтинге расположился Эрик Тен Хаг («Аякс»), команда выиграла чемпионат и Кубок Голландии, а также дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов.

1. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 369

2. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 100

3. Эрик тен Хаг («Аякс») – 82

4. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 43

5. Марсело Гальярдо («Ривер Плейт») – 32

6. Маурицио Сарри («Челси» и «Ювентус») – 16

7. Жорже Жезуш («Фламенго») – 10

8. Диего Симеоне («Атлетико») – 8

9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 7

10. Эрнесто Вальверде («Барселона») – 6.

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