Дзюба пожаловался Прядкину на оскорбления фанатов на игре с Сан-Марино («Бизнес Online»)

Нападающий Артем Дзюба отреагировал на оскорбления фанатов на матче отбора Евро-2020 с Сан-Марино (5:0), сообщает «Бизнес Online».

31-летний игрок пожаловался на оскорбительные скандирования президенту РПЛ Сергею Прядкину.

Функционер очень близок к сборной России, бывает в раздевалке и всегда на связи с лидерами национальной команды.

Кроме того, Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в инстаграме, а также от аккаунтов партнеров по сборной, за исключением одноклубника Магомеда Оздоева, хавбека «Монако» Александра Головина и вингера «Валенсии» Дениса Черышева.

Напомним, что Дзюбу также оскорбляли фанаты «Спартака» на матче с «Уралом».

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