Лига чемпионов. «Реал» против «ПСЖ», «Шахтер» в гостях у «Ман Сити»

Теги Бавария ПСЖ Аталанта Шахтер Манчестер Сити Реал Мадрид Брюгге Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Црвена Звезда Динамо Загреб результаты Олимпиакос Тоттенхэм Футбол

В 5-м туре Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Црвеной Звездой» на выезде, «Ман Сити» примет «Шахтер», а «Реал» сойдется с «ПСЖ».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа A

Галатасарай Турция – Брюгге Бельгия
Дата проведения
26 ноября, 20.55, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид Испания – ПСЖ Франция
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Группа B

Тоттенхэм Англия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Црвена Звезда Сербия – Бавария Германия
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Манчестер Сити Англия – Шахтер Украина
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта Италия – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья