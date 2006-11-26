Лига чемпионов. «Реал» против «ПСЖ», «Шахтер» в гостях у «Ман Сити»

В 5-м туре Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Црвеной Звездой» на выезде, «Ман Сити» примет «Шахтер», а «Реал» сойдется с «ПСЖ».
Лига чемпионов
5-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 26 ноября, 20.55, «Тюрк Телеком Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
Группа B
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Райко Митич»
Группа C
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».