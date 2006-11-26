Лига чемпионов. «Реал» против «ПСЖ», «Шахтер» в гостях у «Ман Сити»

В 5-м туре Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Црвеной Звездой» на выезде, «Ман Сити» примет «Шахтер», а «Реал» сойдется с «ПСЖ».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа A

Группа B

Группа C

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

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