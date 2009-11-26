Юрист Михаил Прокопец: «ФИФА должна выполнять указания WADA. На мой взгляд, УЕФА тоже. Решение исполкома затронет и футбол»

, партнер юридической фирмы SILA, высказался о расследовании комитета по соответствию WADA и возможных санкциях в отношении сборной России.

«Прежде всего хотел бы сказать, что все мои высказывания являются не утверждениями, а предположениями. Как подписант Кодекса WADA и Стандарта соответствия, должна выполнять указания Всемирного антидопингового агентства.

На мой взгляд, есть шансы, что тоже. К сожалению, решение, которое будет принято исполкомом ФИФА, затронет и футбол. Но не клубный, а турниры сборных, а именно major events. В заявлении WADA было сказано о чемпионате мира, но не упомянут чемпионат Европы.

Все зависит от того, как WADA будет интерпретировать понятие major event. Возможно, это будут любые крупные международные турниры. Но пока речь только о чемпионате мира.

Насчет того, под угрозой ли проведение матчей чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге, я пока ничего сказать не могу. А участию сборной России в самом турнире, на мой взгляд, ничего не угрожает. Если будет доказано, что ни один футболист и тренер не нарушал антидопинговых правил, то и вопросов не будет.

Кроме одного – под каким флагом команда туда поедет? Понимаете, на основании того документа, что был опубликован, утверждать ничего нельзя. Его можно только так или иначе интерпретировать. Утверждать можно только то, что ФИФА однозначно должна выполнять любые решения исполкома WADA, которые будут приняты 9 декабря.

Если WADA примет все рекомендации комиссии по соответствию, то существует большая вероятность, что в отборочном турнире сборная России как таковая участия не примет. Только в качестве независимой команды. И один из вероятных сценариев, что пляжный чемпионат мира 2021 года будет перенесен из России в другую страну», – отметил Прокопец.

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