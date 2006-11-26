10 игроков «Ливерпуля», 7 игроков «Ман Сити» и 5 игроков «Аякса» вошли в 50 номинантов на попадание в команду года УЕФА

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Спортинг Аякс Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси Серхио Рамос Давид Сильва Серхио Агуэро Жерар Пике лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Арсенал рейтинги Наполи Тоттенхэм Анхель Ди Мария Ян Вертонген Джорджиньо Вейналдум Эден Азар Сесар Аспиликуэта Роберт Левандовски Джордан Хендерсон Дэйли Блинд Тиаго Алькантара Душан Тадич Жорди Альба Пьер-Эмерик Обамеянг Марк-Андре тер Стеген Кевин де Брюйне Сон Хын Мин Ян Облак Роберто Фирмино Вирджил ван Дейк Рахим Стерлинг Эмерик Лапорт Харри Кейн Жоржиньо Фрелло Садьо Мане Мохамед Салах Хаким Зиеш Эдерсон Мораес Калиду Кулибали Серж Гнабри Фабиньо Хосе Хименес Николас Тальяфико Бруну Фернандеш Бернарду Силва Нголо Канте Йозуа Киммих Эндрю Робертсон Андре Онана Донни ван де Бек Трент Александер-Арнолд Килиан Мбаппе Алиссон Фабиан Руис Френки де Йонг Маттейс де Лигт Футбол

УЕФА назвал список из 50 номинантов на попадание в команду сезона. 

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – «Ливерпуль»), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Дэйли Блинд, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»);

Полузащитники: Тиаго Алькантара («Бавария»), Донни ван де Бек, Хаким Зиеш (оба – «Аякс»), Джорджиньо Вейналдум, Фабиньо, Джордан Хендерсон (все – «Ливерпуль»), Кевин де Брюйне, Давид Сильва, Бернарду Силва (все – «Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен»), Жоржиньо, Нголо Канте (оба – «Челси»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Фабиан Руис («Наполи»);

Нападающие: Эден Азар («Реал»), Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – «Бавария»), Харри Кейн, Сон Хын Мин (оба – «Тоттенхэм»), Садьо Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино (все – «Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Душан Тадич («Аякс»).

Голосование проводится на сайте УЕФА.

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья