«Реал» упустил победу над «ПСЖ», ведя 2:0, и потерял шансы выиграть группу

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«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» (2:2) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мадридская команда вела 2:0, но пропустила на 81-й и 83-й минутах и упустила победу. 

Таким образом, «ПСЖ» досрочно гарантировал себе победу в группе, «Реал» выходит в плей-офф со второго места.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. 

Лига чемпионов

5-й тур

Реал Мадрид Испания – ПСЖ Франция 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Бензема, 2:0 – 79 Бензема, 2:1 – 81 Мбаппе, 2:2 – 83 Сарабия.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 82), Бензема, Азар (Бэйл, 69).
ПСЖНавас, Менье, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе (Неймар, 46), Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 75), Ди Мария (Дракслер, 75).
Предупреждения:
Марсело (68), Менье (89).
 
 
 
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Публикация от Реал Мадрид: Азар, голы, видео (@hala_real_madrid_sportsru)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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