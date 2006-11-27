«Реал» упустил победу над «ПСЖ», ведя 2:0, и потерял шансы выиграть группу

«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» (2:2) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Мадридская команда вела 2:0, но пропустила на 81-й и 83-й минутах и упустила победу.
Таким образом, «ПСЖ» досрочно гарантировал себе победу в группе, «Реал» выходит в плей-офф со второго места.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Лига чемпионов
5-й тур
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Модрич, 76), Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 82), Бензема, Азар (Бэйл, 69).
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ПСЖ –
Навас, Менье, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат, Гуйе (Неймар, 46), Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Икарди (Сарабия, 75), Ди Мария (Дракслер, 75).
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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