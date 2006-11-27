«Реал» упустил победу над «ПСЖ», ведя 2:0, и потерял шансы выиграть группу

«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» (2:2) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мадридская команда вела 2:0, но пропустила на 81-й и 83-й минутах и упустила победу.

Таким образом, «ПСЖ» досрочно гарантировал себе победу в группе, «Реал» выходит в плей-офф со второго места.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Лига чемпионов

5-й тур

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Реал Мадрид: Азар, голы, видео (@hala_real_madrid_sportsru) 26 Ноя 2019 в 11:06 PST

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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