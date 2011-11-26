Медведев о «Вашингтоне» в России: «Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи»

Бывший президент КХЛ Александр Медведев считает, что должен сыграть в России с клубом КХЛ.

«В прошлом году мы уже показали, что стадион «Зенита» может принимать хоккейные матчи. Он будет принимать их и в этом сезоне.

Но я считаю, что команды должны провести не только выставочную игру между собой, а еще и встретиться с командами КХЛ.

Мы не слаборазвитая хоккейная страна, чтобы устраивать здесь показательные матчи.

Матч с участием «Вашингтона» и российской команды на нашем стадионе возможен», – сказал Медведев.