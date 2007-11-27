НБА. «Клипперс» обыграли в гостях «Даллас», «Денвер» был сильнее «Вашингтона»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли два матча.

Один из главных фаворитов сезона обыграл в гостях «Даллас» Дончича. «Денвер» дома был сильнее «Вашингтона».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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