НБА. «Клипперс» обыграли в гостях «Даллас», «Денвер» был сильнее «Вашингтона»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли два матча.
Один из главных фаворитов сезона «Клипперс» обыграл в гостях «Даллас» Дончича. «Денвер» дома был сильнее «Вашингтона».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (22 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Порзингис (15 + 10 подборов), Пауэлл (10), Хардуэй (8), Финни-Смит (7) – старт; Сет Карри (13), Бареа (12), Райт (4), Брансон (4), Марьянович (4), Джексон (0), Клебер (0).
- Дата проведения
- 27 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Бартон (17 + 8 подборов + 8 передач), Мюррэй (16 + 5 потерь), Харрис (11), Миллсэп (8), Йокич (8 + 20 подборов) – старт; Грант (20), Пламли (15 + 7 подборов + 5 потерь), Моррис (10), Бизли (9), Эрнангомес (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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