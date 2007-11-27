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    НБА. «Клипперс» обыграли в гостях «Даллас», «Денвер» был сильнее «Вашингтона»

    Теги результаты Даллас Денвер Клипперс НБА Вашингтон Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли два матча.

    Один из главных фаворитов сезона «Клипперс» обыграл в гостях «Даллас» Дончича. «Денвер» дома был сильнее «Вашингтона».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Даллас – Клипперс 99:114 (27:34, 19:28, 31:31, 22:21)
    Дата проведения
    27 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Дончич (22 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Порзингис (15 + 10 подборов), Пауэлл (10), Хардуэй (8), Финни-Смит (7) – старт; Сет Карри (13), Бареа (12), Райт (4), Брансон (4), Марьянович (4), Джексон (0), Клебер (0).
    Клипперс
    Ленард (28 + 8 подборов), Джордж (26 + 6 перехватов), Зубац (11 + 7 подборов), Беверли (3), Харклесс (2) – старт; Уильямс (21 + 6 передач + 5 потерь), Харрелл (12 + 7 подборов), Грин (5 + 8 подборов), Макгрудер (4), Робинсон (2), Мэнн (0), Паттерсон (0).

    Денвер – Вашингтон 117:104 (25:23, 39:24, 22:22, 31:35)
    Дата проведения
    27 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика
    Денвер
    Бартон (17 + 8 подборов + 8 передач), Мюррэй (16 + 5 потерь), Харрис (11), Миллсэп (8), Йокич (8 + 20 подборов) – старт; Грант (20), Пламли (15 + 7 подборов + 5 потерь), Моррис (10), Бизли (9), Эрнангомес (3).
    Вашингтон
    Бил (14 + 6 передач), Браун (12), Брайант (10 + 8 подборов), Хачимура (7), Томас (3) – старт; Макрэй (21), Бертанс (14), Вагнер (14), Майлз (5), Смит (2), Бонга (2), Чиозза (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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