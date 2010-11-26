Фетисов о рекомендациях WADA: «Мы самая опозорившаяся страна в истории спорта, мировое сообщество настроено радикально»

Двукратный олимпийский чемпион, бывший руководитель Росспорта Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с возможными санкциями против российского спорта в связи с рекомендацией комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Комитет рекомендовал исполкому организации на 4 года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить крупные международные турниры на территории России.

«Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок.

Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально», – сказал Фетисов.

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры